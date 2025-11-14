حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: بیش از ۶۷۰ نامه و درخواست مردمی در قم واصل شد که لازم است کلیه این درخواست‌ها به صورت ویژه، با دقت، در اسرع وقت و وفق موازین قانونی مورد رسیدگی قرار گیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس قوه قضاییه در جلسه پیگیری مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به استان، ضمن اشاره به اهمیت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های داخل استان، گفت: چنانچه همه مسئولان یک استان با هماهنگی و هم‌افزایی با یکدیگر در پی حل مشکلات استان باشند و در این مسیر از ظرفیت‌های مردمی استفاده کنند، مشکلات چندین و چند ساله مرتفع خواهد شد و از ورود بسیاری از پرونده‌ها به عدلیه جلوگیری به عمل می‌آید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مشکل مرتبط با اسناد اراضی جعفرآباد قم، بیان داشت: حل مشکل ۴۰ ساله اسناد اراضی اهالی جعفرآباد استان قم فقط کار قوه قضاییه نیست بلکه از جمله مصادیق همکاری بخش‌های مختلف برای حل یک مشکل و مسئله دیرینه و مزمن است. البته این موضوع همچنان و تا زمان تحویل اسناد به مردم منطقه جعفرآباد باید با جدیت پیگیری شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به مصوبات سفر جدید هیئت عالی قضایی به استان قم، خاطرنشان کرد: در جریان سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان قم، مجموعاً ۶۱۵ میلیارد تومان اعتبارات برای تجهیز دادگستری استان قم و مراکز تابعه، تخصیص داده خواهد شد.

رئیس عدلیه تصریح کرد: در این سفر، مسئولان عالی قضایی با ۲۱۵ نفر ملاقات چهره به چهره انجام دادند و بیش از ۶۷۰ نامه و درخواست مردمی نیز واصل شد که لازم است کلیه این درخواست‌ها به صورت ویژه، با دقت، در اسرع وقت و وفق موازین قانونی مورد رسیدگی قرار گیرند.

همچنین در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور از فراهم شدن مقدمات آزادی ۱۵۰ نفر از زندانیان استان قم به مناسبت سفر هیأت عالی قضایی به این استان خبر داد و گفت: در زمینه حرفه‌آموزی و ایجاد اشتغال مولد برای زندانیان استان قم، اقدامات بسیار مفید و قابل اعتنایی صورت گرفته است.

«صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این جلسه به ذکر نکات و مطالبی پیرامون نقاط قوت و ضعف مجموعه قضایی استان قم پرداخت و بر ضرورت اتخاذ تدابیر و تمهیداتی به‌منظور ارتقاء شاخص‌های رضایتمندی مردم از مراکز و مراجع قضایی این استان تاکید کرد.

«شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه نیز در این جلسه، مطالبی را در باب تجهیز مراکز و مراجع قضایی استان قم و چگونگی استفاده از ظرفیت‌های مولدسازی این استان مطرح کرد.

«موحدی» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه نیز به ذکر مطالبی در خصوص وضعیت کمی نیرو‌های انسانی مجموعه قضایی استان قم و تدابیر اتخاذشده در زمینه تکمیل کادر مورد نیاز دادگاه‌های صلح این استان پرداخت.

«مسجدی» رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز در این نشست به ذکر برخی چالش‌های مراکز پزشکی قانونی استان قم پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین «قدیانی» دادستان انتظامی قضات نیز به بیان نکات و مطالبِ مطرح شده در نشست خود با اساتید یکی از مراکز فقهی استان قم پرداخت.

«خدائیان» رئیس سازمان بازرسی نیز در این جلسه با اشاره به دیدار خود با جمعی از تولیدکنندگان استان قم، از دغدغه‌های آنها همچون «طولانی بودن زمان ترخیص کالا»، «عدم کفایت اعتبارات استانی برای پروژه‌های پیشران»، «عدم تخصیص به موقع ارز»، «مشکلات بیمه‌ای کشاورزان» و همچنین «کمبود نهاده‌های دامی برای مرغداران» سخن گفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین «مظفری» معاون قضایی قوه قضاییه نیز در این جلسه ضمن اشاره به نکاتی پیرامون عفو معیاری اخیر به ویژه در استان قم، به ذکر مطالبی در رابطه با وضعیت مالکیت برخی اراضی جعفرآباد استان قم پرداخت.

«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه از افتتاح واحد‌های ثبتی کهک و جعفرآباد خبر داد و در ادامه گفت: همزمان با سفر هیأت عالی قضایی به استان قم، سه هزار و ۳۷۲ واحد تولیدی شهرک‌های صنعتی استان قم صاحب سند شدند.

وی افزود: در مقوله جهش تولید مسکن، تا به امروز ۴۶ هزار سند در استان قم صادر شده بود که در آستانه سفر هیئت عالی قضایی، شش هزار و ۳۹۶ سند دیگر نیز صادر شد تا فرآیند صدور سند در این حوزه، تکمیل شود.

در ادامه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک از حد نگاری صددرصد اراضی ملی و کشاورزی استان قم خبر داد.

همچنین در این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین «موسوی» رئیس کل دادگستری استان قم از انجام بخش قابل توجهی از مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به این استان خبر داد و گفت: حل مشکل اسناد مالکیت اهالی جعفرآباد پس از بیش از ۴۰ سال، جلوگیری از تعطیلی کارخانه استیل ریزان که در سال ۱۴۰۲ دچار آتش سوزی شده بود و پیشگیری از بیکاری ۳۰۰ کارگر در این زمینه، صدور بیش از سه هزار قطعه سند به مساحت بیش از پنج هزار هکتار برای شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم، از جمله اقدامات مجموعه قضایی استان قم در راستای اجرای تاکیدات رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر محسوب می‌شود.

گفتنی است در این جلسه، نمایندگان کشاورزان و دامداران بخش جعفرآباد، رئیس هیئت مدیره کارخانه استیل ریزان و نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم، از اقدامات دستگاه قضایی به سبب حل مشکلات‌شان قدردانی کردند.