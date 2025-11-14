رئیس هیات ووشو استان یزد، از برگزاری دومین مرحله مسابقات انتخابی تیم استان برای اعزام به مسابقات کشوری ووشو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، خبیری گفت: این رقابت‌ها که این هفته ویژه آقایان برگزار می‌شود، با حضور بیش از شصت شرکت‌کننده از شهرستان‌های مختلف استان همراه است.



رئیس هیات ووشو استان افزود: نتایج این مسابقات مبنای انتخاب نفرات برتر برای شرکت در مسابقات کشوری تیم ملی است که ماه آینده در تبریز، استان آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.



وی ادامه داد: از هر رده سنی، از نونهالان تا جوانان، سه ورزشکار برتر پس از مسابقات انتخاب شده و در اردو‌های آماده‌سازی حضور خواهند یافت تا برای اعزام به مسابقات سراسری آماده شوند.



وی تأکید کرد : که هدف این مرحله، شناسایی و آماده‌سازی استعداد‌های برتر ووشو استان برای حضور قدرتمند در رقابت‌های کشوری است.