به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این رقابت ملی در محور‌های خبر، گزارش، تولیدات چندرسانه‌ای، اینفوگرافی و محتوای مبتنی بر هوش مصنوعی برگزار می‌شود.

همچنین در این دوره، جایزه ویژه‌ای برای برترین تولیدات هوش مصنوعی در نظر گرفته شده است تا نقش فناوری‌های نوین در آینده رسانه کشور مورد توجه قرار گیرد.

داوری آثار این لیگ با مشارکت هیئت داوران مجرب و بهره‌گیری از پایشگر‌های هوش مصنوعی انجام می‌شود تا ارزیابی آثار با دقت، بی‌طرفی و استاندارد‌های روز رسانه‌ای صورت گیرد.

اختتامیه این رویداد ملی در پایان آبان‌ماه با حضور مسئولان کشوری، لشکری و جمعی از مدیران و فعالان رسانه‌ای برگزار خواهد شد.

گفتنی است «جام رسانه امید» در قالب رقابتی ۳۶ ساعته برگزار می‌شود.