به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی گلپایگان از تخریب ۹باب بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد وگفت: در قالب اجرای احکام قضایی و برخورد با ساخت‌وساز‌های غیر قانونی، ۹ بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان تخریب شد.

علی محمدی افزود: از ابتدای امسال برای ۱۷ مورد ساخت و ساز بدون مجوز قانونی در زمین‌های کشاورزی گلپایگان پرونده تشکیل و با حکم مقام قضایی، برای ۹ مورد از این پرونده‌ها حکم تخریب صادر شد.

وی گفت: کارشناسان اداره جهاد کشاورزی با حضور مستمر در محل ساخت بنای غیر مجاز، به مالکان تذکر لازم را برای جلوگیری از احداث ساختمان دادند و در این رابطه به هر یک از افراد متخلف بیش از سه اخطار کتبی نیز ارسال شده بود.

علی محمدی تخریب این بنا‌های غیر مجاز را با هدف صیانت از زمین‌های زراعی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرقانونی این اراضی بیان کرد و گفت: مساحت بنا‌های غیر مجاز شامل ۳۰۰، ۱۶۰، ۱۵۰، ۱۲۰، ۷۰، ۵۰ و ۲ مورد ۴۸ مترمربعی و نیز یک مورد محوطه سازی بود، که به طور کامل تخریب شدند.