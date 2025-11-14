پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه سالانه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون جوجهریزی در ایران انجام میشود، گفت: هدف ما کاهش تلفات از ۱۲ درصد به ۵ تا ۷ درصد است تا امنیت غذایی پایدار بماند.
به گزارش ؛ خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ رافعی پور در جلسه مشترک جهاد کشاورزی و دامپزشکی قزوین گفت : ما هیچ روز توقفی نداریم و در هر شرایطی گرد هم میآییم تا مباحث امنیت غذایی را بررسی کنیم و برای آن راهکار بیندیشیم.
وی عنوان کرد: سرداران ما از گذشته تا امروز برای حفظ خاک این سرزمین شهید شدهاند و وجود شهدای شاخص میتواند الگویی بزرگ برای ما باشد.
وی گفت: تغییرات اقلیمی اجتنابناپذیر و بسیار شدید شده است و کشورهای دیگر نیز وضعیت بهتری ندارند و در کنار این مسئله، افزایش جمعیت و بالا بودن میزان تلفات در تولید و مصرف از چالشهای جدی است و امروز در دنیا حدود ۸۰۰ میلیون نفر دچار فقر مطلق هستند.
رافعی پور گفت: در بخش کشاورزی نیز ضایعات و تلفات بالاست، به طور مثال سالانه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون جوجهریزی انجام میشود و اگر تنها ده درصد تلفات داشته باشیم، خسارت بزرگی وارد خواهد شد و تلاش ما این است که میزان تلفات را از ۱۲ درصد سال گذشته به ۵ تا ۷ درصد کاهش دهیم.
وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت امنیت غذایی و زیستی را بر عهده دارد و این موضوع تضمینکننده امنیت کشور است.
رافعی پور افزود: در جنگ ۱۲ روزه دشمن تلاش کرد مردم را به خیابان بکشاند اما موفق نشد، زیرا امنیت غذایی مردم تأمین بود و همین نقطه ضعف دشمن شد.
وی گفت: ما در حوزه دام، طیور، زنبور و آبزیان با بیماریهای استراتژیک مواجه هستیم که ماهیت و رفتار آنها تغییر کرده است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: استان قزوین به عنوان شاهراه کشور هم ظرفیت صادراتی دارد و هم میتواند خطرزا باشد. در سال ۹۶ آنفلوانزای فوقحاد پرندگان از بناب آغاز شد، به اصفهان رسید و پس از هشت ماه به قزوین منتقل شد؛ هر اقدامی در قزوین در واقع خدمت به کل کشور است.
وی افزود: با وجود تحریمها، ایران در تولید گوشت مرغ، عسل، تخممرغ و آبزیان رتبههای یک تا ۹ جهان را دارد.
رافعی پور افزود: با تولید ۱۲ میلیون لیتر شیر در سال رتبه پنجم دنیا را کسب کردهایم و برای تضمین تولید باید به چهار اصل پایبند باشیم.
وی رعایت شرایط امنیت زیستی بهویژه توسط بهرهبرداران و تولیدکنندگان، ایمنسازی جمعیت دام با واکسیناسیون، رصد و پایش دائمی دام و باغها، و اجرای سیستم سرویلانس را یکی از اولویتهای در دست اقدام پلاکگذاری دامهاست.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: برای کنترل تب برفکی واکسن وارد شد و با برنامهریزی و ترک تشریفات، واکسیناسیون به موقع انجام گرفت.