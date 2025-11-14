نخستین یادواره شهدای «لاله‌های فاطمی» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار در آران و بیدگل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این آیین معنوی، سردار حسن امینی هرندی، فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین (ع) استان اصفهان، به‌عنوان سخنران ویژه حضور یافت.

وی با اشاره به حوادث اخیر و مقاومت ملت ایران گفت:«مقام معظم رهبری در جنگ ۱۲ روزه، شخصاً فرماندهی این نبرد را برعهده داشتند و همچون حضرت امام (ره) میدان‌داری کردند.»

سردار هرندی با تأکید بر نقش ایمان مردم در صحنه‌های سخت، افزود:ملت ایران در این نبرد، ایمان و پایبندی خود به ارزش‌های الهی را ثابت کرد و نشان داد خدای ما همان خدای پنجم اردیبهشت سال ۵۹ است که دشمن را در صحرای طبس زمین‌گیر کرد.