۶ طرح آبرسانی با اعتباری بالغ بر ۲هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال در شهرستان دزفول به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان در آیین بهره‌برداری از این طرح‌ها در کوی پیام نور دزفول گفت: تاسیسات جدید آبرسانی کوی پیام نور دزفول شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه تامین آب آشامیدنی با عمق ۱۲۰ متر و تولید روزانه یکهزار مترمکعب آب در شبانه روز با صرف اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

صابرعلیدادی افزود: امروز همچنین فاز نخست مجتمع آبرسانی خلیج فارس شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه تامین آب و اجرای پنج کیلومتر خط انتقال به منظور تقویت فشار شبکه آب آشامیدنی شهرک حسین کلولی با صرف اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال به صورت رسمی بهره برداری شد.

وی ادامه داد: فاز دوم طرح خلیج فارس نیز شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه در شهرک مهاجرین و اجرای ۲کیلومتر خط انتقال به منظور تقویت فشار شبکه آب آشامیدنی شهرک مهاجرین با صرف اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال نیز امروز به طور رسمی به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان با بیان اینکه طرح بزرگ مجتمع آبرسانی آزادگان نیز امروز به بهره برداری رسید، گفت: این طرح شامل حفر و تجهیز سه حلقه چاه تامین آب و یک کیلومتر خط انتقال برای تقویت فشار شبکه آب آشامیدنی کوی آزادگان و مهرشهر است که با همکاری سازمان آب و برق خوزستان اجرا شد.

علیدادی با بیان اینکه بهره برداری از این سه حلقه چاه منجر به تولید روزانه ۱۲ هزار مترمکعب آب آشامیدنی در مناطق مذکور شده است، خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: امروز همچنین یک حلقه چاه تامین آب آشامیدنی در روستای گاومیش آباد شرقی با صرف ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار بهره برداری شد که ظرفیت تولید این حلقه چاه، پنج هزار متر مکعب آب آشامیدنی در شبانه روز است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان با اشاره به اینکه امروز همچنین تاسیسات سرچاهی روستای کهنگ شامل محصور کردن تاسیسات و اتاقک نگهبان با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال افتتاح شد، عنوان کرد: نوسازی و بازسازی مخازن تامین آب روستا‌های سیدنور، شهید کریمی، چغامیش، عباس آباد، شیرین آب، بیشه بزان، بهروزی، چغاچشمه و حمزه کارون با صرف اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال نیز امروز بهره برداری شد.

علیدادی با بیان اینکه امروز هفت حلقه چاه آب آشامیدنی در شهرستان دزفول به بهره برداری رسید، گفت: این چاه‌ها ۲۵ هزار مترمکعب آب به ظرفیت تولید آب آشامیدنی شهرستان دزفول اضافه کرده است.