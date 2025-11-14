پخش زنده
امروز: -
مادر شهیدان محمود، قاسم و محمد علی معینی در نجف آباد به فرزندان شهیدش پیوست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهید محمود معینی متولد ۴۴ در عملیات ثامن الائمه در فیاضیه آبادان در سال ۶۰ و شهید قاسم معینی متولد ۴۶ در عملیات خیبر در جزایر مجنون در سال ۶۲ شهید شدند.
شهید محمد علی معینی جانباز هفتاد در صد پس از سالها تحمل جراحت از جنگ هشت ساله دفاع مقدس در مهر سال ۱۴۰۰ به جمع یاران شهیدش پیوسته بود.
هر سه شهید در گلزار شهدای روستای حاجی آباد نجف آباد به خاک سپرده شدهاند.
مادر این شهیدان نیز در گلزار شهدای این روستا به خاک سپرده شد.