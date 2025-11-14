به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، محمدرضا وکیل زاده گفت: درجاده مرودشت – سعادت شهر (محور قدیم، رو به روی شهر استخر) برخورد دو خودروی پژو پارس و پراید منجر به مصدومیت ۶ نفر شد که پس از اقدامات اولیه درمانی با سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان مطهری مرودشت منتقل شدند.

وی افزود: همچنین در حادثه‌ای دیگر بر اثر انحراف یک دستگاه وانت پیکان در زرقان – بند امیر، دوراهی ده میدان ۵ نفر مصدوم و با حضور به موقع کارشناسان اورژانس و ارائه اقدامات درمانی، برای ادامه درمان به بیمارستان مطهری مرودشت منتقل شدند.

مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس فارس تصریح کرد: در حادثه سوم و در جاده شیراز – اصفهان، قبل از قادرآباد به دلیل واژگونی یک دستگاه پراید ۵ نفر مصدوم و پس از دریافت خدمات پیش بیمارستانی، برای ادامه درمان به بیمارستان سیدالشهدا قادرآباد منتقل شدند.