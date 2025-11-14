به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، غلامعلی برات زاده از تهران عنوان قهرمانی مسابقات بولدرینگ مرحله نهایی لیگ سنگنوردی آقایان کشوردر همدان را کسب کرد.

در مرحله نهایی رقابت‌های گرایش بولدرینگ که با حضور هشت سنگنورد برتر در مجموعه ورزشی زنده یاد "فرهاد" همدان برگزار شد، غلامعلی برات زاده از باشگاه دوست داران طبیعت تهران بر سکوی نخست قرار گرفت.

همچنین در این ماده، رادین فروعیان از تیم رز مازندران در جایگاه دوم ایستاد و علی سلیمیان از باشگاه پیام تهران نیز سوم شد.

همچنین محمدرضا طرلانی، ابوالفضل محمدی و امین توکلی نسب هر سه از باشگاه دوست داران طبیعت تهران به ترتیب مقام‌های چهارم تا ششم را کسب کردند و سینا عربی نوده و امیرضا رحمانی به ترتیب از باشگاه‌های بولدرلند و داوودی تهران در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

پیش از این مسابقات مرحله نهایی لیگ سنگنوردی بانوان باشگاه‌های کشور هم با حضور ۴۲ سنگنورد در ۲ رشته لید و بلدرینگ به میزبانی سالن زنده یاد فرهاد همدان پیگیری شد و در مجموع ۲ گرایش، باشگاه پیام تهران عنوان قهرمانی را کسب کرد، باشگاه داوودی تهران بر سکوی دوم قرار گرفت و عنوان سوم به باشگاه اماوند کرمان رسید.