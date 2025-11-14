کتاب دوباره فردوس، روایت‌گر مطالب و تصاویر کمتر منتشرشده از نخستین گروه جهادی اعزامی به مناطق محروم پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، کتاب دوباره فردوس اثر سید علیرضا مهرداد، روایت مستند و منسجمی از فعالیت‌های یکی از نخستین گروه‌های جهادی پیش از انقلاب اسلامی است؛ گروهی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال‌های جوانی همراه با جمعی از نیرو‌های انقلابی، برای خدمت‌رسانی به مردم مناطق محروم تشکیل دادند.

در این کتاب، مجموعه‌ای از تصاویر کم‌دیده‌شده، دست‌نوشته‌ها، روایت‌های میدانی و خاطرات همراهان ایشان گردآوری شده؛ اسنادی که بخشی مهم از تاریخ فعالیت‌های مردمی و جهادی پیش از انقلاب را بازخوانی می‌کند.

این اثر با پرداختن به فضای اجتماعی آن دوران، نوع خدمت‌رسانی، سختی‌های مسیر و صمیمیت ارتباط گروه جهادی با مردم، تصویری روشن از ریشه‌های فرهنگی، فکری و اجتماعی حرکت‌های جهادی امروز ارائه می‌دهد.

کتاب دوباره فردوس، نوشتهٔ سید علیرضا مهرداد، همزمان یک روایت تاریخی، یک سند تصویری و یک گزارش میدانی دقیق از نخستین تجربه‌های جهادی در تاریخ معاصر ایران است؛ تجربه‌ای که بعد‌ها به شکل‌گیری جریان‌های گسترده خدمت‌رسانی پس از انقلاب انجامید.