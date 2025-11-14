پخش زنده
امروز: -
وضعیت هوای اصفهان و ۲ شهر مجاور قرمز است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هوای اصفهان برای دهمین روز متوالی آلوده و صبح امروز در شرایط قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۴ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ساعت هشت صبح جمعه بیست و سوم آبان با میانگین ۱۵۹ AQI برای دهمین روز پیاپی آلوده و در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابانهای ۲۵ آبان با عدد ۱۶۸، پارک زمزم ۱۵۳، خیابان پروین اعتصامی ۱۸۶، دانشگاه صنعتی ۱۷۴، رهنان ۱۷۱، زینبیه ۱۶۴، سپاهانشهر ۱۶۶، خیابان فرشادی ۱۵۸، فیض ۱۵۵، کاوه ۱۶۲، کردآباد ۱۸۵ و میرزا طاهر ۱۷۶ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه هزار جریب ۱۳۰ و بزرگراه خرازی ۱۳۶ ناسالم برای گروههای حساس و رودکی به ترتیب با عدد ۱۰۰ قابل قبول را نشان میدهد.
امروز نیز وضعیت هوا در ایستگاه خمینی شهر و قهجاورستان قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است. خمینیشهر طی روزهای اخیر و در پی بازگشت نیروگاه منتظری به چرخه مازوت سوزی در شرایط قرمز آلودگی قرار گرفته است. همچنین ایستگاه زرینشهر، نجف آباد و مبارکه در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
هواشناسی اصفهان اعلام کرد تا اواخر وقت فردا شنبه در استان جوی آرام و پایدار پیش بینی میشود و طی این مدت در نواحی مرکزی، صنعتی استان و به ویژه شهر اصفهان انتظار افزایش غلظت آلایندهها وجود دارد که در روز شنبه به اوج میرسد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.