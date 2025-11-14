پخش زنده
آبادان میزبان مسابقات کشتی کشوری بمناسبت هفته بسیج جام پهلوان اسماعیل عباسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ به مناسبت هفته بسیج، آبادان میزبان مسابقات کشتی کشوری جام پهلوان اسماعیل عباسی می شود.
این رقابتها با حضور تیمهایی از استانهای فارس، اصفهان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد،لرستان، منطقه آزاد اروند و همچنین ۷ تیم از شهرهای خوزستان شامل اندیمشک، اهواز، ایذه، ماهشهر، مسجدسلیمان، بندرامام خمینی و جایزان، در دو رده سنی نوجوانان و جوانان برگزار میشود.
مسابقات در روزهای ۲۹ و ۳۰ آبان ماه در سالن شادروان فتاحی آبادان برگزار خواهد شد.