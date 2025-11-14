مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران کفت: ۳ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از حوزه‌های مختلف طلب داریم که ۵۰۰ میلیارد آن در حوزه خانگی است و بخش‌های دیگر در حوزه ادارات و صنایع است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران در نشست خبری پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق با بیان اینکه استان تهران با ۲۵ شهرک صنعتی و ۳۸ لکه صنعتی بیشترین مشترکین صنعتی را دارند، گفت: ۳۵ درصد برقی که در استان تهران مصرف می‌شود به مصرف صنایع می‌رسد.

اکبر حسن بکلو افزود: ۱۴۰ هزار مشترک صنعتی در استان تهران فعالیت می‌کنند که ۱۲۰۰ مگاوات برق مصرف می‌کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران افزود: با توجه به اینکه ۱۲ درصد مصرف برق متعلق به حوزه کشاورزی است وزارت جهاد باید ۷۰ مگاوات به منظور تامین برق چاه‌های کشاورزی نیروگاه وارد مدار کند و در بخش صنایع نیز، صنعت دو هزار مگاوات نیروگاه وارد مدار کند.

اکبر حسن بکلو، تعداد مشترکین خانگی تحت پوشش را ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار مشترک اعلام کرد و گفت؛ از این تعداد ۱۹ درصد مشترکین پرمصرف هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران گفت:مشترکان پرمصرف هستند و با توجه به اینکه تاکنون ۳۰۰ هزار مشترک پرمصرف مجهز به کنتور هوشمند شدند و نزدیک به ۱۰ هزار و ۴۷۳ مشترک که مصرف بالایی داشتند، دچار قطع برق شدند.

اکبر حسن بکلو در ادامه درباره تامین برق صنایع گفت: درحال حاضر ۴۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ورامین، ۵۰ مگاوات در قرچک، ۹۵ مگاوات در شمس‌آباد در دست اجرا است تا برای اوج مصرف سال آینده به مدار بیاید.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران افزود: همچنین ۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی برای ۱۲۰۰ مدرسه و تجهیز ۱۲۰۰ مسجد به صفحه های خورشیدی نیز در دست اجرا است.همینطور در حوزه افزایش بهره‌وری انرژی برنامه تعویض موتور‌های کولر‌های آبی قدیمی مشترکان استان تهران با نوع بی ال دی سی در دست اجرا است.

اکبر حسن بکلو در ادامه همچنین به مطالبات این شرکت اشاره کرد و گفت: درحال حاضر ۳ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از حوزه‌های مختلف طلب داریم که ۵۰۰ میلیارد آن در حوزه خانگی است و بخش‌های دیگر در حوزه ادارات و صنایع است که باعث می‌شود سرمایه گذاری برای حوزه‌های مختلف مختل شود.

