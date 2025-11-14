نماز طلب باران صبح امروز به امامت آیت الله سعیدی در مصلای قدس با حضور مردم مومن و خداجو اقامه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آئین عبادی نماز طلب باران صبح امروز با حضور مردم مومن و خداجو به امامت آیت الله سید محمد سعیدی امام جمعه قم در مصلای قدس اقامه شد.

در این مراسم قشر‌های مختلف مردم با دلی آکنده از امید و تضرع، دست به دعا برداشتند و از درگاه خداوند متعال نزول رحمت و برکت را برای سرزمین تشنه خود مسئلت کردند.

نوای نیایش و زمزمه‌ی دعا در فضای مصلای قدس طنین‌انداز شد و حال‌وهوایی متفاوت و روح‌نواز به آن بخشید.

