بزرگترین کاروان دانش آموزی راهیان نور از فارس به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس اعزام شدند.

اعزام ۷۰۰ دانش آموز از فارس به کربلای ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاونت اردویی راهیان نور سپاه ناحیه بقیه الله شیراز گفت : ۷۰۰ دانش آموز دختر و پسر در دو مرحله سه روزه از یادمان های شهدا در جنوب کشور بازدید می کنند.

سرگرد قاسم پور افزود : این دانش آموزان از یادمان های شهدای علقمه، شلمچه ، چذابه و طلائیه بازدید می کنند .

وی با بیان اینکه دانش آموزان در این اردوها با آرمان های امام و شهدا تجدید میثاق دوباره ای خواهند کرد ، گفت : ترويج فرهنگ ایثار و شهادت از دیگر اهداف برگزاری این اردوهاست.

قاسمپور افزود : بیشتر دانش آموزان برای نخستین بار است که به اردوی راهیان نور اعزام می شوند تا فرصتی برای خودسازی داشته باشند

وی با بیان اینکه اردوی راهیان نور هر ساله برگزار می شود گفت: این اردوها تا تا عید نوروز در قالب های دانش آموزی دانشجویی، فرهنگیان و محلات به صورت ماهانه برگزار می شود.