استاندار مازندران در حاشیه بازدید از طرحها و مراکز آموزشی شهرستان بابلسر بر ضرورت تصمیمگیری علمی و کارشناسی برای حل مسائل توسعهای و عمرانی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران در بازدید از طرحها و مراکز آموزشی شهرستان بابلسر گفت:دربازدید های میدانی مقررشد یک کارگروه تخصصی برای بررسی دقیق فرصتها و چالشهای تشکیل شود و پس از جمعبندی علمی و کارشناسی، تصمیمات نهای برای حل مسائل توسعهای و عمرانی اتخاذ گردد.
یوسفی با اشاره به اینکه بدون بررسی کارشناسی تصمیمات میدانی نخواهیم گرفت؛ افزود: در هر حوزه اعم از آب، راه، پل، دانشگاه پیامنور و سایر بخشها باید کارشناسان متخصص اظهار نظر کنند و پس از جمعبندی، نتایج در اختیار بنده، و مسئولان قرار گیرد تا بر پایه علم و منطق تصمیمگیری شود.
وی در ادامه گفت: امیدوارم در دو تا سه ماه آینده مردم شاهد آغاز برخی اقدامات عملی در این زمینه باشند. در حال حاضر قولی نمیدهم، اما هدف ما این است که در مسیر پویایی سیستم اداری و عمرانی شهرستان، گامهای مؤثری برداریم.