طبق روال پنجشنبه ها، خبرنگار صداوسیما، به معرفی یکی دیگر از شهدای گرانقدر استان شهید سید علی جلالی از رضا آباد شیروان پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در میان خانواده‌های ایثارگر شهرستان شیروان، نام «خانواده جلالی» با پنج فرزند پسر، یادآور روز‌هایی است که ایمان، غیرت و دفاع از وطن در تار و پود زندگی مردم جاری بود.

از پنج پسر این خانواده، سه فرزند به همراه پدر در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حضور یافتند و پسر بزرگ خانواده، شهید سید علی جلالی، افتخار شهادت را در راه دفاع از میهن به دست آورد.

به همین مناسبت، در دفتر خبر صدا و سیمای شیروان، گفت و گویی صمیمی با برادر شهید جلالی، از رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس، انجام شد.

وی در این گفت‌و‌گو با اشاره به ایمان و روحیه ایثار در خانواده گفت: پدرم همیشه می‌گفت تا وقتی پسرانم در جبهه هستند، من هم در خانه نمی‌مانم. شهید سید علی، پسر بزرگ خانواده، همیشه پیش‌قدم بود و خودش راه را برای ما باز کرد.

شهید سید علی جلالی، یکی از چهره‌های شاخص ایثار و فداکاری در شیروان است که نام و یادش، در کنار پدر و برادران رزمنده‌اش، نماد ایمان و مقاومت مردم این دیار است.