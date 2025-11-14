کشف بیش از ۲۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در خمین
فرمانده انتظامی شهرستان خمین از کشف بیش از ۲۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر و دستگیری ۱۱ سوداگر مرگ در عملیات مشترک مأموران انتظامی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
سرهنگ سعید گودرزی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: روز گذشته مأموران انتظامی شهرستان خمین در پی تحقیقات تخصصی از حمل و جابجایی مقادیری مواد مخدر توسط چند خودرو در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان مطلع شدند.
وی افزود: موضوع بلافاصله در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر خمین با همکاری واحد گشت شهرستان الیگودرز قرار گرفت و مأموران پس از شناسایی خودروهای مورد نظر، با هوشیاری آنها را متوقف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان خمین گفت: در بازرسی از خودروهای توقیفشده، بیش از ۲۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد. در این عملیات ۱۱ قاچاقچی نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
سرهنگ گودرزی در پایان با قدردانی از همکاری مردم قانونمدار شهرستان خمین، خاطرنشان کرد: مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد و این روند با قدرت ادامه خواهد داشت.