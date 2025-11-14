به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۱۱ روز جمعه (۲۳ آبان) در شهر‌های هویزه ۱۸۹، دشت آزادگان ۱۸۵، اهواز، خرمشهر ۱۷۷، ماهشهر ۱۷۵، کارون ۱۷۰، آبادان و شادگان ۱۶۸، شوشتر ۱۶۶، بهبهان ۱۶۱، ملاثانی ۱۵۹، دزفول ۱۵۵، اندیمشک ۱۵۴ و آغاجاری ۱۵۰ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

این میزان در شهر‌های گتوند ۱۳۵، اندیکا ۱۰۸، هندیجان و هفتکل به ۱۰۱ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.