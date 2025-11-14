به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ حجت اله احمدیان اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک خودرو پراید با یک راننده و ۲ نفر سرنشین مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: با توجه به استرس سرنشینان خودرو ، ماموران انتظامی به متهمان مشکوک و مظنون شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی آنان را دستگیر و به بیمارستان منتقل کردند.

فرمانده انتظامی استهبان خبیان کرد: ۱۸۶ بسته کوچک به مقدار ۱ کیلو و ۷۹۰ گرم مواد مخدر از نوع هروئین و ۱گرم و ۵۰ سانت شیشه از معده متهمان خارج شد.

سرهنگ احمدیان گفت: متهمان با دستور مرجع قضایی روانه زندان شدند.