به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده سپاه ناحیه بابل گفت: به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) مراسم استانی وداع با پیکر مطهر ۱۰ شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس با حضور گسترده مردم مازندران روز یکشنبه دوم آذرماه مصادف با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) بعد از نماز مغرب و عشاء در مصلی بزرگ شهرستان بابل برگزار می‌شود.

سرهنگ بابایی با اشاره به تدفین یک شهید گمنام در دانشکده فنی الزهرا بابل افزود: مراسم تشییع این شهید والامقام از مصلی این شهر با حضور گسترده مردم مومن و قدرشناس این شهرستان روزدوشنبه همزمان با شهادت حضرت زهرا (س) تا محل تدفین شهید دانشکده فنی حرفه‌ای الزهرا برگزار می‌شود.