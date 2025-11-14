شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی در خصوص افت فشار یا قطعی آب در برخی مناطق تبریز اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:با توجه به کمبود بارندگی و به تبع آن کاهش بی سابقه آب در پشت سدهای تامین کننده آب تبریز ضمن درخواست از عموم شهروندان محترم جهت صرفه جویی حداکثری آب این شرکت در ساعات ظهر روز جمعه مورخه ۱۴۰۴/۸/۲۳ ناگزیر به کاهش فشار شبکه آب کنارگذر پاسداران، یوسف آباد، سیلاب قوشخانه، بهشتی و چهار راه عباسی تا پل توانیر و همچنین دو طرف جاده ائل گلی اعم از کوی فردوس، سهند، گلشهر، پرواز، سینا ویلاشهر و شمس آباد میباشد بنابراین از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای فوق تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.