دستیار اجتماعی رییس‌جمهور گفت: دولت چهاردهم، دولت اجتماعی و خیر جمعی است و این خصیصه باید در همه سطوح برنامه‌ریزی‌ها و همچنین سازمان‌های مردم نهاد تسری یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی ربیعی روز پنجشنبه در نشست با سازمان‌های مردم نهاد استان اردبیل با بیان اینکه خیریه‌ها و سمن‌ها شریک دولت در حل مسائل هستند، افزود: ظرفیت‌سازی با نهاد‌های مدنی در دستور کار ویژه رییس‌جمهور است.

وی با بیان اینکه مشکلات و مطالبات سازمان‌های مردم نهاد احصا و به شخص رییس‌جمهور منتقل می‌شود، اظهار کرد: رویکرد وفاق در شرایط فعلی کشور یک نظریه و همچنین روش حل مساله است که می‌تواند در هم‌افزایی و نقش‌آفرینی موثر نهاد‌های مدنی در حل مسائل مبتلابه جامعه نیز راهگشا باشد.

دستیار اجتماعی رییس‌جمهور ادامه داد: موضوعات اجتماعی امروز زیربنای بسیاری از مسائل کشور است و به طور مستقیم با امنیت ملی ارتباط دارد بنابراین مسائل اجتماعی نه تنها مهم هستند بلکه باید به موتور مقاومت و پویایی جامعه تبدیل شوند.

ربیعی با بیان اینکه همبستگی و امید در ذات خود موضوعاتی اجتماعی است، افزود: جامعه‌ای که در آن مردم احساس پناه و حمایت نکنند در معرض آسیب‌هایی، چون افزایش خودکشی و فروپاشی سرمایه اجتماعی قرار می‌گیرد.

وی گفت: هم اکنون ما با سه ضلع اصلی دولت، بازار و جامعه رو‌به‌رو هستیم و باید اذعان کرد که ظرفیت دولت محدود شده و بازار به سمت سوداگری رفته است؛ بنابراین باید به ضلع سوم یعنی جامعه و نهاد‌های مردمی تکیه کرد تا مسائل و مشکلات به‌صورت پایدار مرتفع شود.

دستیار اجتماعی رییس‌جمهور با تأکید بر نقش خیرین و نهاد‌های مدنی گفت: نهاد‌های مدنی نباید تهدید تلقی شوند، بلکه ظرفیت‌های ارزشمند جامعه هستند و ضروری است در استان اردبیل دفتری ویژه برای جذب و حمایت از نهاد‌های مدنی و ترویج روحیه خیر جمعی ایجاد شود.

ربیعی افزود: کار خیر سه اثر دارد؛ نخست بر جامعه هدف، دوم بر خانواده‌ها و سوم بر خود نیکوکار که اثر سوم، همان اثر اجتماعی است و موجب گسترش اخلاق در جامعه می‌شود چرا که میزان اخلاق یک جامعه وابسته به میزان تلاش انسان‌های اخلاقی است.

وی ادامه داد: بسیاری از انحرافات و آسیب‌های اجتماعی ریشه در فقر دارد و دولت در نظر دارد چند برنامه را برای کاهش این آسیب‌ها ادامه دهد.

دستیار اجتماعی رییس‌جمهور با اشاره به راه‌اندازی پنجره خدمات واحد بیان کرد: هماهنگی‌های لازم با مسئولان در راه‌اندازی پنجره خدمات واحد برگزار می‌شود و در استان اردبیل هم ضروری است پنجره خدمات واحد ایجاد شود.

ربیعی با بیان اینکه برنامه اصلی دولت هم‌افزایی اجتماعی و تقویت محله‌گرایی است، افزود: به دستور پزشکیان ستادی برای ساماندهی فعالیت‌های خیرین و رصد مسائل اجتماعی تشکیل می‌شود.

وی بیان کرد: حمایت‌های معیشتی و تقویت رفاه اجتماعی در دستور کار دولت و کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار دارد و یکی از اهداف اصلی ما، حمایت از مشارکت مردمی و خیرین در مسیر حل مسائل اجتماعی است.

استاندار اردبیل هم در این نشست با تأکید بر نگاه واقع‌بینانه دولت چهاردهم به مسائل اجتماعی و سیاسی گفت: بسیاری از مشکلات کشور ناشی از تحلیل نادرست واقعیت‌های جامعه است و مشارکت نخبگان برای حل آنها ضروری به نظر می‌رسد.

مسعود امامی یگانه اظهار کرد: دولت چهاردهم در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی با نگاهی واقع‌گرایانه به مسائل می‌نگرد که همین موضوع، نقطه تمایز با گذشته است.

وی با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های بارز رییس‌جمهور طرح شفاف و واقع‌بینانه مسائل در حوزه‌های مختلف است، افزود: در استان اردبیل نیز تلاش می‌کنیم برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌ها بر پایه داده‌های دقیق اجتماعی انجام بگیرد.

استاندار اردبیل با اشاره به اینکه وفاق ملی تنها به حضور جریان‌های مختلف در مسئولیت‌ها محدود نمی‌شود، افزود: این وفاق باید در بطن جامعه و میان گروه‌های اجتماعی نمود یابد.

مسعود امامی یگانه با اشاره به رویکرد مشارکت‌محور در حل مسائل اجتماعی بیان کرد: مجمع مشورتی پیشرفت استان با ۲۷ کارگروه تخصصی و با حضور نمایندگان جریان‌های مختلف سیاسی تشکیل شده تا زمینه هم‌افزایی در مسیر توسعه فراهم شود.

وی آموزش و توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد را از اولویت‌های استان دانست و گفت: دوره‌های ارتقای مهارت تشکل‌ها و نشست‌های هم‌اندیشی مستمر با بانوان کارآفرین، دانشجویان، اصناف و گروه‌های اجتماعی در حال برگزاری است.

استاندار اردبیل گفت: روز‌های چهارشنبه در قالب طرح پویش با مردم و محله به حضور میدانی در مناطق مختلف استان اختصاص یافته و فرمانداران نیز مکلف هستند در شهرستان‌ها با همین رویکرد به حل مشکلات مردم بپردازند.