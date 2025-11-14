پخش زنده
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب اهواز گفت: با بهره برداری طرح آبرسانی جنوبغرب اهواز، آب این مناطق پایدار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین عبیداوی در بازدید از تصفیهخانه آبرسانی گروه ملی افزود: «با تمام ظرفیت و توان باید نسبت به تکمیل عملیات ارتقا و بازسازی اسکله آبگیر، سیستم فیلتراسیون و تأسیسات آبرسانی اقدام عاجل صورت گیرد تا در کوتاهترین زمان ممکن شاهد بهرهبرداری کامل از این مجموعه باشیم.»
وی با اشاره به اهمیت این طرح در بهبود وضعیت آبرسانی مناطق کمبرخوردار ادامه داد: با هدف تأمین پایدار آب شرب مناطق ملاشیه، پردیس و نواحی پیرامونی برنامهریزی شده و یکی از طرحهای اولویتدار شرکت در راستای ارتقای خدماترسانی به شهروندان است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز همچنین بر لزوم هماهنگی و همافزایی میان واحدهای فنی، بهرهبرداری و پیمانکاران پروژه تأکید کرد و اظهار داشت: با انسجام و همکاری همهجانبه، باید روند اجرای طرح تسریع یافته و موانع احتمالی در مسیر بهرهبرداری برطرف شود تا شهروندان هرچه سریعتر از مزایای این طرح بهرهمند گردند.