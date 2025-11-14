استاندار خراسان شمالی در نشست شورای اداری اسفراین بر تسهیل امور مردم، تسریع پروژه‌های عمرانی و تقویت رویکرد خدمت‌محور تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری در نشست شورای اداری شهرستان اسفراین با ارائه گزارشی از بازدید‌های میدانی خود، بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات عمومی، تسهیل فرآیند‌های اجرایی و پیگیری جدی موانع پروژه‌های عمرانی تأکید کرد.

این برنامه با بازدید از روستای روئین و واحد پرورش شترمرغ آغاز شد.

نوری در این بازدید بر لزوم دقت دستگاه‌های اجرایی در صدور مجوز‌ها و ایجاد اطمینان خاطر برای مردم تأکید داشت.

در ادامه، شهرک گلخانه‌ای ۵۰ هکتاری کلاته‌حبیب مورد بازدید قرار گرفت.

با اعلام حل مشکل تأمین آب این مجموعه، موافقت اولیه برای تسهیلات یک واحد تولید گچ نیز صادر شد.

استاندار همچنین پروژه راه‌آهن جوین–اسفراین را از طرح‌های مهم استان معرفی کرد و خواستار هماهنگی دستگاه‌های مرتبط برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این مسیر شد.

در بخش زیرساخت‌های خدماتی، اختصاص ۴ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز و نوسازی تصفیه‌خانه آب شرب اسفراین تصویب شد. همچنین طرح توسعه «گود چشمه زینل‌خان» با مجموع ۱۲ میلیارد تومان اعتبار وارد مرحله جدیدی از اجرا شد.

نوری در بازدید از شهر تاریخی بلقیس بر لزوم ارتقای این مجموعه به سطح ملی تأکید کرد و اصلاح راه دسترسی، بهبود روشنایی و تکمیل پروژه با همکاری سازمان برنامه و بودجه را از اولویت‌های پیشِ‌رو اعلام کرد.

ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز با تخصیص اعتبارات جدید، برای بهره‌برداری در دهه فجر برنامه‌ریزی شده است.

در بازدید از ناحیه صنعتی عباس‌آباد، موضوعاتی مانند کمبود آب و مسائل حریم راه بررسی شد.

محور اسفراین–نقاب به عنوان یکی از پروژه‌های تسهیل‌گر تردد مورد ارزیابی میدانی قرار گرفت و کاهش حدود ۴۰ کیلومتر مسیر تردد از مزایای تکمیل آن عنوان شد.

بررسی وضعیت تنش آبی روستای ابری‌تپه، بند خاکی میان‌دشت و ظرفیت واحد‌های دامپروری شهرستان از جمله دیگر بخش‌های این سفر بود.

در نشست با سرمایه‌گذاران شهرک صنعتی اسفراین، نوری بخش خصوصی را «پیش‌قراول توسعه اقتصادی» دانست و بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی با سرمایه‌گذاران تأکید کرد.

وی دقت در ارائه وعده‌ها در ملاقات‌های مردمی را مورد توجه قرار داد و اعتماد عمومی را «سرمایه اصلی مدیریت اجرایی» عنوان کرد.

در جمع‌بندی این برنامه، استاندار خراسان شمالی گفت دولت وفاق ملی با وجود محدودیت‌های مالی و اجرایی، با تمام توان در مسیر کاهش مشکلات مردم و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای گام برمی‌دارد و رویکرد خدمت‌محور، صداقت و همدلی را مبنای حرکت خود قرار داده است.