وزیر جهاد کشاورزی، امنیت غذایی را اصلی‌ترین اولویت کشور دانست و با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی آب بخش کشاورزی گفت: با توجه به بحران آب حرکت به سمت بهره‌وری، فناوری‌های نوین و توسعه گلخانه‌ها تنها راه عبور از چالش‌های موجود است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، وزیر جهاد کشاورزی در مراسم افتتاح گلخانه ۱۰ هکتاری در شهرستان شبستر آذربایجان‌شرقی این طرح را اقدامی همسو با سیاست‌های کلان بخش کشاورزی و نیاز‌های کشور دانست.

غلامرضا نوری با تاکید بر اهمیت امنیت غذایی گفت:امنیت غذایی موضوعی است که در قانون اساسی و بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بر آن تاکید شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه این وزارتخانه با چالش‌های جدی در حوزه منابع آب مواجه است، افزود: میزان آب اختصاص یافته به کشاورزی از بیش از ۸۰ میلیارد مترمکعب در سال‌های گذشته به ۴۵ میلیارد مترمکعب رسیده است، یعنی حدود ۵۰ درصد کاهش اکنون در شرایط بحرانی قرار داریم و باید برای حفظ آب شرب و محیط‌زیست، مصرف را مدیریت کنیم.

غلامرضا نوری با اشاره به محدودیت‌های خاک و کاهش منابع طبیعی تاکید کرد: افزایش بهره‌وری تنها راه ادامه تولید است.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: ۲۵ درصد از نظر وزنی و ۱۵ درصد از نظر ارزشی محصولات اساسی را وارد می‌کنیم. تراز تجاری کشاورزی کشور سال گذشته منفی ۱۱ میلیارد دلار بود که به منفی ۸ میلیارد دلار رسید، اما باید این تراز را مثبت کنیم و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تولید را افزایش دهیم.

غلامرضا نوری، گلخانه‌ها را محور افزایش تولید دانست و گفت: گلخانه‌های سنتی نیز می‌توانند تا ۶ برابر بهره‌وری را افزایش دهند و تصور اینکه فقط گلخانه‌های بزرگ مقیاس موثر هستند صحیح نیست. توسعه گلخانه‌ها چه کوچک و چه بزرگ از سیاست‌های اصلی ماست.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر عدالت در بخش کشاورزی گفت: برای نخستین‌بار سند توسعه عدالت‌محور در کشاورزی تدوین شده است و بر همین اساس صدور مجوز گلخانه‌های کوچک‌ مقیاس برای بهره‌برداران آزاد شده است تا عدالت اجرایی شود.

غلامرضا نوری گفت: رئیس سازمان امور اراضی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی موظف هستند مکانی برای ایجاد پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در استان تعیین کنند. با حمایت استاندار زیرساخت‌های لازم فراهم خواهد شد تا استان نقش پیشرو خود را در تجارت بین‌المللی ایفا کند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سابقه تاریخی تجارت در منطقه افزود: نیاکان ما تجارت خود را به اقصی‌ نقاط دنیا گسترش دادند بنابراین ما که امروز امکانات بیشتری داریم قطعاً می‌توانیم این مسیر را با قدرت ادامه دهیم.