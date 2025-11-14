پخش زنده
رئیس جمهور در پیامی به هفدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» که به میزبانی همدان برگزار شد، این دوره از مسابقات را زمینهای برای تقویت همکاری، همدلی و رشد مهارتهای گروهی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پیام روز جمعه مسعود پزشکیان، که امروز توسط استاندار همدان در آیین اختتامیه هفدهمین دوره مسابقات کشوری مدهامتان آمده است: برگزاری جشنواره قرآنی «مدهامتان» بزرگداشت و ترویج فرهنگ قرآنی و تکریم اهل قرآن در این سرزمین علم و دانایی است. قرآن کریم به عنوان کتاب جاودانه هدایت و مظهر اعجاز وحی، چراغ راه انسانها در زندگی فردی و اجتماعی است و تلاوت، تدبر و عمل به آموزههای آن، والاترین مسیر برای رشد معنوی و اخلاقی نسل جوان به شمار میرود.
این پیام میافزاید: همینطور که در قرآن میخوانیم: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ»؛ لذا هدف غایی از برگزاری چنین مسابقاتی، کسب ارزشها و فضایل اخلاقی و معنویت برآمده از این کتاب مقدس است.
در پیام آقای پزشکیان آمده است: هفدهمین دوره این جشنواره که امسال با شعار نورانی «مهمانی آیهها» و با میزبانی دارالمومنین و با محوریت مسجد و محلات برگزار میشود، جلوهای از فعالیت گسترده مردمی در ترویج فرهنگ قرآنی و معنویت در جامعه بوده و نقش کانونهای مساجد در تربیت و کادرسازی نیروهای جوان و مؤمن در این عرصه سازنده ستودنی است.
این پیام میافزاید: ابتکار جدید این دوره از مسابقات به شکل گروهی، زمینهای برای تقویت همکاری، همدلی و رشد مهارتهای گروهی شرکت کنندگان را فراهم کرده و تجربهای نوآورانه در آموزش و رقابت قرآنی به شمار میرود. این نوآوری ارتباط میان آموزش قرآن و کار گروهی و نیز حس مسئولیت پذیری و مشارکت جمعی را در نوجوانان و جوانان خصوصا در محلات تقویت خواهد کرد.
در ادامه پیام رئیسجمهور آمده است: امید است این حرکت ارزشمند و معنوی، الهام بخش برنامههای آینده کانونها و زمینه ساز ارتقای فرهنگ قرآنی در محلات و سراسر جامعه باشد و مسیر رشد معنوی و اخلاقی نوجوانان و جوانان کشور را بیش از پیش فراهم سازد.
این پیام میافزاید: باور داریم جامعهای که با قرآن پیوند عمیق داشته باشد، جامعهای قوی، سالم، عادل و سرشار از امید خواهد بود. در عرصه فرهنگ عمومی هم اگر در پی آرامش در خانوادهها و اعتماد و همدلی در جامعه هستیم و اگر میخواهیم جوانان عزیز ما با امید و توانمندی آینده را بسازند، راه آن، توسل به آموزههای راهگشا و زنده نگاه داشتن روح قرآن در رفتار، تصمیم و حیات اجتماعی است.
در ادامه این پیام آمده است: از همه دست اندرکاران برگزاری این جشنواره ارزشمند قدردانی میکنم که با تلاش خالصانه خود، فضای جامعه را با آیههای معنوی قرآن عطرآگین کرده و موجبات امید، نشاط و انگیزه قرآنی برای نسل جوان را فراهم آوردهاند، از خداوند متعال میخواهم به همه ما توفیق عمل به قرآن و تخلق به اخلاق قرآنی را عنایت فرماید.
مسابقات قرآنی مدهامتان در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی برگزار میشود و برگزیدگان هر مرحله، به مرحله بعد راه پیدا خواهد کرد.
هفدهمین دوره از مسابقات قرآنی مدهامتان روزهای ۲۰ تا ۲۳ آبان ماه به میزبانی استان همدان در حال برگزاری است.