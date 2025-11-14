پخش زنده
نویسنده کتاب «خانوم ماه» گفت: این اثر روایت کمتر شنیده شده از نقش زنان در دفاع مقدس بویژه زنان شیراز و فارس است.
ساجده تقیزاده، نویسنده کتاب «خانوم ماه»، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما؛ با اشاره به دریافت تقریظ رهبر معظم انقلاب بر این اثر، آن را «تاج سعادت هر نویسنده» توصیف کرد و گفت این تقریظ مسئولیت او را در بازنمایی بخشهای کمتر گفتهشده دفاع مقدس، بهویژه نقش زنان، دوچندان کرده است.
وی با بیان اینکه کتاب «خانوم ماه» تاکنون به چاپ بیستوچهارم رسیده، افزود: هدف اصلی از نگارش این کتاب، روایت سهم فراموششده زنان فارس و شیراز در دفاع مقدس بوده؛ زنانی که همسر، مادر یا خواهر شهید بودهاند و در پشت جبهه نقشی تعیینکننده داشتند.
تقیزاده درباره چرایی انتخاب این سوژه گفت: همواره معتقد بودم شهدا خودشان انتخاب میکنند چه کسی برایشان بنویسد. انتخاب من برای روایت زندگی شهید شیرعلی سلطانی، عنایتی بود که شهید به من داشت. سالها دغدغه داشتم که نقش همسران شهدا و زنان فعال پشتیبانی جنگ بیان شود و این کتاب، پاسخی به همین خلأ بود.
نویسنده «خانوم ماه»افزود: برجستهترین نقطه کتاب پرداختن به معامله عاشقانه شهید و همسرش با خداوند است؛ وصیتی که شهید گذاشته بود تا هیچجا از نام و عنوان او برای همسر و فرزندانش استفاده نشود.
نویسنده تأکید کرد: همه تلاش همسر شهید، عمل به همین پیمان بود و همین اخلاص باعث شد نام شهیدی که نخواست شناخته شود، امروز چنین بدرخشد.
وی درباره نام کتاب نیز گفت: عنوان خانم ماه ، برآمده از نقطه اوج زندگی و شهادت شهید شیری سلطانی و نقش همسر ایشان در پشت جبهه است.
ساجده تقیزاده تاکنون ۱۷ عنوان کتاب در حوزههای شعر، پژوهش، داستان و رمان منتشر کرده و «خانوم ماه» نخستین رمان اوست؛ رمانی که در آبان ۱۴۰۲ مفتخر به دریافت تقریظ رهبر انقلاب شد.