به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیت‌الله خاتمی در نماز جمعه تهران با تأکید بر اهمیت توکل گفت: پیامبر اکرم (ص) به صراحت بر توکل تأکید کرده است. توکل یعنی انسان خدا را همه‌کاره جهان بداند و بداند جز آنچه خدا بخواهد بر او اصابت نمی‌کند؛ بنابراین مومنان باید تنها بر خدا توکل کنند.

وی افزود: همه چیز در دست ذات مقدس الهی است. انسانی که این حقیقت را باور کند، جز برای خدا کار نمی‌کند، جز به خدا امید ندارد و از کسی جز ذات ربوبی نمی‌ترسد.

آیت‌الله خاتمی یادآور شد: پیامبر اکرم (ص) خود در خط مقدم توکل بر خدا قرار داشت و رفتار ایشان بهترین الگو برای مؤمنان است.

خطیب جمعه تهران در ادامه با اشاره به کاهش بارش‌ها گفت: در ۵۷ سال اخیر چنین کاهش نزولات آسمانی بی‌سابقه بوده و این مشکل تنها به ایران محدود نمی‌شود، بلکه در کشور‌های دیگر و به ویژه کشور‌های اسلامی نیز مشاهده شده است. به حمدالله در کشور ما نیز اقامه نماز باران انجام شده است. این یک مسئله سیاسی و جناحی نیست و همکاری همه مردم را می‌طلبد.

وی افزود: صرفه‌جویی در مصرف آب ضروری است و اسراف منکر است. با دست به دست هم دادن، ان‌شاءالله می‌توانیم از این مشکل عبور کنیم. مردم ما مردمی خوب و همراه هستند.

آیت‌الله خاتمی ادامه داد: از نگاه قرآن، برکات آسمانی و زمینی از رهگذر بندگی است. اگر ما خداوند را باور کنیم و عمل کنیم، لطف الهی شامل حال ما خواهد شد. رسم بندگی، ایمان و تقوا، زمینه نازل شدن برکات از آسمان‌هاست.

آیت‌الله خاتمی در ادامه نماز جمعه تهران به اهمیت نماز باران اشاره کرد و گفت: نماز باران از مستحبات است و ۱۹ ادب دارد. از جمله این‌که امام جماعت اول مردم را به توبه فرا بخواند، اهل صلاح و تقوا بیایند، سالمندان و کودکان حضور داشته باشند، سه روز روزه گرفته شود که روز سوم دوشنبه یا جمعه باشد و غسل استسقاء انجام گیرد.

وی افزود: گناه بی‌تردید تأثیر دارد. خداوند نعمت نظام جمهوری اسلامی را به شما داده؛ عملاً شکر کنید، به مردم زور نگویید، حق آنها را بدهید، کم‌فروشی و گران‌فروشی نکنید و امر به معروف و نهی از منکر ترک نشود. طبق روایات، وقتی گروهی معصیت کنند، خداوند بارانش را می‌گیرد؛ رو به خدا بیاییم. الحمدلله نماز باران خوانده می‌شود و با اخلاص و تضرع شرکت کنید تا ان‌شاءالله اثر کند.

آیت‌الله خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود به اظهارات اخیر دونالد ترامپ اشاره کرد و گفت: چند روز گذشته ترامپ صراحتاً مسئولیت حمله اسرائیل به ایران را پذیرفته است. دستگاه دیپلماسی بیانیه داد، اما پیشنهاد من این است که رسماً از این جنایتکار شکایت شود.

وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه افزود: ارزیابی برنامه توسط مجلس اقدام خوبی است و کمک به دولت محسوب می‌شود، نه مچ‌گیری. همچنین افراد با هر خط و مشی باید کاری کنند که مردم خروجی نظام جمهوری اسلامی را در سفره خود ببینند. گرانی لحظه به لحظه است و مسئولان باید کار جهادی انجام دهند.

خطیب نماز جمعه تهران درباره مسئله حجاب گفت: مسئله حجاب هم شرعی و هم قانونی است. بی‌حجاب‌ها دو گروه هستند؛ گروهی معاند که قانون با آنها برخورد می‌کند و گروهی دیگر شیعه و دلسوز هستند که باید خود را در اردوگاه حضرت فاطمه (س) قرار دهند. یک نویسنده آمریکایی گفته است اگر حجاب را بردارید، عملاً وارد عملیات موساد شده‌اید؛ به همه خانم‌ها توصیه می‌کنم به فکر دین و کشور خود باشند.

آیت‌الله خاتمی در ادامه به مناسبت‌های پیش‌رو اشاره کرد: هفته آینده وفات علامه طباطبائی است؛ مردی که در احیای حوزه نقش اساسی داشت و پرورش‌یافتگان نزد ایشان، از مدیران کشور شدند مانند شهید بهشتی، قدوسی و مطهری. همچنین روز چهارشنبه سالگرد حسن تهرانی‌مقدم، پدر موشکی ایران، و در روز‌های آینده سالگرد شهید زین‌الدین و برادرش است.

وی در پایان با اشاره به سفارش رهبر انقلاب گفت: ما باید جوانان را به کتاب‌خوانی عادت دهیم تا آثار این مهم تا پایان عمر باقی بماند.