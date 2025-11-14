به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابراهیم پیرامون در بازدید از اجرای پروژه به‌سوزی فلر‌های حاشیه شهر اهواز در واحد بهره‌برداری شماره ۲ گفت: پروژه بهسوزی و حذف کامل دود برای ۲۱ مشعل بلند واقع در اطراف شهر اهواز تعریف شده که تاکنون بهینه سازی ۱۲ دستگاه از این تعداد به پایان رسیده و در مدار عملیات قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در ادامه فعالیت‌هایی که در زمینه جمع‌آوری و به‌سوزی گاز‌های مشعل در مناطق مختلف داریم، به طور همزمان شاهد به نتیجه رسیدن پروژه به‌سوزی دو فلر در واحد بهره برداری اهواز-۲ هستیم. این فلر‌ها اکنون بخشی از گاز‌های مرحله یک تا چهار حاصل از تفکیک نفت بنگستان را بدون هرگونه دودزایی می‌سوزانند.

مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با تاکید بر اینکه حجم گاز‌هایی که به دلیل محدودیت ظرفیت یا مشکلات عملیاتی سوزانده می‌شود، بسیار اندک است، ادامه داد: با این حال تلاش ما بر این است که همین مقدار نیز با استفاده از فناوری‌های جدید، بدون دود و با حداقل آلودگی سوزانده شود.

پیرامون تاکید کرد: گاز حاصل از فرآورش نفت مرحله چهارم آسماری نیز که گازی غنی و معمولاً دارای دودزایی بالاست، اکنون در این فلر‌ها بدون دود می‌سوزد. به این ترتیب، آلودگی ناشی از سوختن گاز‌های مازاد در این منطقه به کمترین میزان خود رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: در واحد شماره ۲ اهواز، برنامه بهسوزی سه فلر دیگر نیز در دست تکمیل است که ان‌شاءالله در هفته آینده یکی از آنها، راه‌اندازی خواهد شد. با تکمیل این مرحله نیز گاز‌های مازاد بدون ایجاد دود و آلودگی به‌سوزی می‌شوند و متعاقب آن شرایط زیست‌محیطی این محدوده به شکلی محسوس بهبود خواهد یافت.

مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: در مجموع، پروژه به‌سوزی فلر‌ها در مناطق نفت‌خیز جنوب شامل ۲۱ فلر در محدوده حاشیه شهر اهواز است که با همکاری پتروشیمی مارون در حال اجراست. تاکنون ۱۲ فلر از این مجموعه به مرحله بهره‌برداری رسیده و ۹ فلر دیگر نیز در حال تکمیل است. امیدواریم با تلاش همکاران، این طرح به‌طور کامل به نتیجه برسد و شاهد شرایطی بهتر از نظر زیست‌محیطی در اطراف کلان‌شهر اهواز باشیم.

پیرامون افزود: اساس کار شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بر جمع‌آوری و حذف کامل گاز‌های مشعل است، اما تا زمان جمع‌آوری کامل گاز‌ها و برای مدیریت شرایط اضطراری، اجرای پروژه به‌سوزی فلر‌ها ضروری بوده و تکمیل آن، شرایط زیست‌محیطی بهتری را در اطراف کلان‌شهر اهواز فراهم خواهد کرد.