اقامه نماز باران در حرم حضرت عبدالعظیم (ع)

صبح امروز جمعه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۴ نماز باران به امامت آیت‌الله حسن منفرد در آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در شهر ری برگزار شد.
عکاس :علیرضا اسماعیلی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ - ۱۲:۴۳
برچسب ها: نماز باران ، کم آبی
