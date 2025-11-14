معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به نهایی شدن ۵۶ تفاهم‌نامه با هلدینگ‌های ملی به ارزش ۹۰۰ هزار میلیارد ریال، گفت: تفاهم‌نامه با تراکتورسازی ایران و سازمان اقتصادی کوثر در هفته گذشته از جمله این توافق‌های مهم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بهروز خلیلی در نشست با اعضای کمیته‌های اجرایی همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در اردبیل، با تأکید بر ضرورت تکمیل اقدامات اجرایی دستگاه‌ها و کمیته‌های مرتبط، خواستار تسریع در آماده‌سازی مقدمات برگزاری همایش شد.

وی با اشاره به اهمیت همایش سرمایه‌گذاری بین‌المللی در اردبیل، محور‌های اصلی آن را جذب سرمایه‌گذاری، شیوه‌های تأمین مالی، انتقال تکنولوژی و صادرات محصولات و دانش فنی عنوان کرد و از دستگاه‌های اجرایی خواست در زمینه اطلاع‌رسانی این محور‌ها فعال‌تر عمل کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل از تامین اعتبار ۲۰ میلیارد ریالی برای بهره‌برداری از پردیس کشت و صنعت مغان خبر داد و هدف از ایجاد این پردیس را استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و ارائه شیوه‌های علمی مبتنی بر فناوری‌های نوین جهت افزایش بهره‌وری در تولیدات این مجموعه ذکر کرد.

خلیلی ورود عملیاتی منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی استان به عرصه جذب سرمایه‌گذار پس از برگزاری همایش را ضروری خواند و گفت: بهره‌مندی ۱۱ شهرستان استان از معافیت مالیاتی مطابق آیین‌نامه مناطق کم‌برخوردار از جمله مشوق‌هایی است که باید به‌طور گسترده به سرمایه‌گذاران اطلاع‌رسانی شود.

وی مشارکت شهرداری‌های اردبیل و سرعین در امور اجرایی همایش و پیگیری جذب سرمایه‌گذار در حوزه شهر هوشمند را ضروری دانست و افزود: پیوست مردمی همایش شامل برنامه‌های نشاط اجتماعی، موسیقی، مشارکت دانشجویان و دانش‌آموزان باید با جدیت دنبال شود.