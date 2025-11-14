دستگیری سارق پرندگان زینتی در تبریز
رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی از دستگیری یک نفر سارق حرفهای و سابقه دار، یک نفر مالخر و کشف ۷۵ قطعه پرنده زینتی به ارزش ۴ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سرهنگ محمدتقی سلطانی گفت:در پی وقوع چند فقره سرقت پرندگان زینتی در تبریز موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پس از انجام اقدامات تخصصی یک نفر سارق را شناسایی و با هماهنگی قضایی طی یک عملیات غافلگیرانه متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند و با اعتراف سارق تعداد یک نفر مالخر نیز در این خصوص دستگیر شد.
وی بیان داشت: متهمان در تحقیقات پلیسی به سرقت ۷۵ قطعه پرنده زینتی اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.