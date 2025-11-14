دستگیری سارق پرندگان زینتی در تبریز

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی از دستگیری یک نفر سارق حرفه‌ای و سابقه دار، یک نفر مالخر و کشف ۷۵ قطعه پرنده زینتی به ارزش ۴ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.