به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس تبلیغات اسلامی شاهین شهر گفت: این نمایشگاه در فضایی به وسعت یک‌هزار متر مربع با ۱۸ غرفه، روایتی تصویری و مستند از زندگی، سیره و مجاهدت‌های حضرت فاطمه زهرا س را ارایه می‌کند.

حجت السلام کاظمی افزود: مسیر بازدید این نمایشگاه از ولادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علی‌ها آغاز می‌شود و تا شهادت ایشان امتداد می‌یابد و موضوعاتی همچون فرزندداری، همت و کوشش در امور اجتماعی، نقش حضرت فاطمه در جامعه اسلامی، واقعه سقیفه، موضوع فدک، هجوم به خانه ایشان و نحوه شهادت ایشان را در غرفه‌های ۱۸ گانه روایت میکند.

کاظمی گفت:یکی از اهداف اصلی این نمایشگاه، ترویج الگو‌های اخلاقی و خانوادگی برگرفته از سیره حضرت زهرا س از جمله ساده‌زیستی، همسر‌داری، تربیت فرزند، احترام به مقام مادر، همسر و دختر است.

این نمایشگاه در ایام فاطمیه میزبان علاقه‌مندان و شهروندان شاهین‌شهر است.