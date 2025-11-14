پخش زنده
فرماندار شهرستان پلدشت گفت: عملیات آسفالت ریزی محور ترانزیتی پلدشت به مرگنلر تا یک ماه آینده به پایان خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی، فرماندار شهرستان پلدشت گفت: عملیات آسفالت ریزی محور ترانزیتی پلدشت به مرگنلر که یکی از مطالبات جدی مردم بود در سال گذشته ۸ کیلو متر آن به اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان آسفالت ریزی شده بود.
رعنا قرباین خاطر نشان کرد: این محور یکی از محورهای شریانی و اصلی به سمت پایانه مرزی شهرستان پلدشت میباشد ۱۲ کیلو متر مابقی آن در سال جاری با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان اسفالت ریزی میشود عملیات آۀسفالت ریزی این محور مهم و تزانزیتی تا یک ماه آینده به اتمام خواهد رسید.
محمد دربندی مدیر پایانه مرزی شهرستان پلدشت گفت: این محور ترانزیتی که یکی از محورهای مهم در بحث تجارت و صادرات در استان آذربایجان غربی به شمار میرود روزانه ۲۰۰ دستگاه کامیون از این محور به سمت پایانه مرزی پلدشت تردد میکنند.
با تکمیل عملیات آسفالت ریزی این محور که طول آن ۲۲ کیلو متر میباشد. کمرک پلدشت در رساندن کالاهای ترانزیتی کشورهای منطقه قفقاز در سریعترین زمان به خلیج فارس و دریای عمان نقش موثری ایفا خواهد کرد و تصادفات جادهای به طور چشمگیری کاهش، و تاثیر بسزایی در جذب گردشگر به منطقه خواهد داشت.