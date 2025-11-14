به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی،محمد فتحی روز جمعه در بازدید از این پروژه افزود: این طرح که از سال ۱۴۰۱ با نظارت اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی و توسط شرکت مجری سرستون کتیبه آغاز شده است، بنا بر اعلام مسئولان با ثبت پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی وارد مرحله تازه‌ای از اجرا شده و ۲۰ واحد آن در آستانه تحویل به متقاضیان است.

وی ادامه داد: این پروژه پس از عقد قرارداد با متقاضیان و استقرار تیم اجرایی، در سال ۱۴۰۱ وارد فاز عملیاتی شد و امروز با عبور از نیمه راه، بخش قابل توجهی از عملیات اسکلت، دیوارچینی و نصب تأسیسات در بلوک‌های تعریف‌شده انجام شده است.

فرماندار شاهین‌دژ خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های حجت‌الاسلام و المسلمین میرزایی نماینده مردم شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی، سقف تسهیلات هر واحد از ۳۰۰ به ۵۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. این تصمیم عملاً گره نقدینگی پروژه را گشود و امکان تداوم کار بدون وقفه را برای پیمانکار فراهم کرد.

وی اضافه کرد: براساس اعلام اداره‌کل راه و شهرسازی استان، پیشرفت فیزیکی مجموعه به ۶۰ درصد رسیده و هدفگذاری ما این است که با همراهی متقاضیان در پرداخت سهم آورده و همکاری بانک‌های عامل در پرداخت مرحله‌ای تسهیلات، واحدهای باقی‌مانده در بازه زمانی تعیین‌شده تکمیل شود.

فرماندار شاهین‌دژ تصریح کرد: این پروژه علاوه بر تحقق سیاست‌های دولت در تأمین مسکن برای اقشار هدف، به ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در حوزه‌های ساختمانی و فنی منجرشده و جریان کارگاهی آن به رونق خدمات وابسته در شهرستان کمک کرده است.