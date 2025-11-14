به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: استان دارای ۳۹ واحد بسته‌بندی با ظرفیت اسمی بیش از ۱۶۵۰۰ تن (۳۱ واحد فعال با ظرفیت ۱۵۵۰۰ تن) و ۱۱ واحد فرآوری با ظرفیت ۸ هزار و ۳۵۰ تن (۶ واحد فعال با ظرفیت ۴۰۰۰ تن) است.

اسفندیاری افزود: جهاد کشاورزی از طریق تسهیلات کم‌بهره، مجوز‌های سریع و طرح‌های خوشه‌ای از توسعه این صنایع حمایت می‌کند.

وی گفت: خراسان جنوبی قطب اصلی تولید زرشک بی دانه در جهان است و بر اساس آمار رسمی جهاد کشاورزی استان، سطح زیرکشت زرشک در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۷ هزار و ۱۹۶ هکتار بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: میزان تولید سالانه بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تن برآورد می‌شود و بیش از ۹۸ درصد تولید زرشک کشور در این استان انجام می‌شود و شهرستان‌های قاین، زیرکوه، درمیان، بیرجند و سربیشه بیشترین سهم را دارند.

اسفندیاری گفت: با توجه به محدودیت منابع آب و خشکسالی‌های پی‌درپی، توسعه سامانه‌های آبیاری نوین (قطره‌ای و کم‌فشار) در باغ‌های زرشک استان در دستور کار است.

وی افزود: تاکنون بخشی از باغ‌ها مجهز شده و در مرحله دوم برنامه ریزی شده که سالانه حداقل یک‌هزار هکتاردیگر از باغ‌ها را به این سامانه‌ها تجهیز کنند، که صرفه‌جویی متوسط ۴ هزار مترمکعب آب در هر هکتار به همراه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: نوسانات قیمت و نقش واسطه‌ها چالش اصلی کشاورزان است و در همین راستا، طرح ایجاد بورس زرشک و عناب استان در چارچوب بازار بورس کالا در حال پیگیری است.

اسفندیاری افزود: هدف از این طرح شفاف‌سازی معاملات، کشف قیمت واقعی، حذف دلالی و تسهیل صادرات است و زیرساخت‌های لازم شامل تعریف نماد معاملاتی، تدوین استاندارد‌های کیفیت و ایجاد انبار‌های پذیرش در حال آماده‌سازی است و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک شاهد عرضه نخستین محموله‌ها در بورس کالا باشیم.

وی گفت: طرح‌های تحقیقاتی و پایلوت برای مکانیزه‌کردن برداشت زرشک در استان در حال اجراست و نمونه‌های اولیه طراحی شده و پس از موفقیت آزمایشی، تسهیلات خرید و استفاده گسترده در باغ‌ها ارائه خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: زرشک خراسان جنوبی دارای نشان جغرافیایی ملی ثبت‌شده است و مراحل ثبت بین‌المللی نیز در حال پیگیری است که این اقدام ارزش صادراتی محصول را افزایش می‌دهد و از سوءاستفاده از برند منطقه جلوگیری می‌کند.

اسفندیاری گفت: اقدام موثر دیگر در تقویت جایگاه و برندسازی محصول استراتژیک استان برگزاری جشنواره ملی در تهران هست وغرفه‌های زرشک و عناب با ظرفیت نمایش و عرضه حدود ۵۰ تن محصول فرآوری شده و بسته‌بندی شده، نمایش فرآوری زنده، معرفی استاندارد‌های بسته‌بندی صادراتی، کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های تخصصی و معرفی بورس محصول از جمله اقدامات است.