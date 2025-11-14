به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آیت‌الله محمدرضا ناصری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه یزد، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به افزایش اضطراب و نگرانی در جامعه امروز گفت: زندگی بشر امروز پر از آشوب، استرس و ناامیدی شده است و بسیاری از مردم آینده را مبهم و نگران‌کننده می‌بینند. انسانی که تکیه‌گاه معنوی نداشته باشد، گرفتار اضطراب و بی‌ثباتی روحی می‌شود.



وی با تأکید بر اهمیت معنویت افزود: قرآن می‌فرماید: الا بذکرالله تطمئن القلوب. یاد خدا مایه آرامش قلب است. کسی که خدا را محور زندگی قرار دهد، بی‌جهت نمی‌ترسد و از مشکلات نمی‌هراسد.



امام جمعه یزد با اشاره به آثار اجتماعی دوری از خدا بیان کرد: وقتی دل انسان خالی از یاد خدا باشد، به دنیا و منافع شخصی می‌چسبد و این وابستگی ریشه بسیاری از ظلم‌ها، احتکار، تورم و تخریب اخلاق در جامعه است. فرد مؤمن حق مردم را ضایع نمی‌کند.



وی با هشدار درباره آفت شایعه‌پراکنی گفت: شایعه‌سازی حرام است و پشتیبانی و حمایت از شایعه‌سازان نیز حرام است و کیفر آن در آخرت بسیار سخت خواهد بود. اگر سخنی را بدون علم و آگاهی منتشر کنیم، در برابر خدا مسئول هستیم. چشم و گوش و زبان انسان در قیامت پاسخگو هستند.



آیت‌الله ناصری افزود: اگر چیزی را شنیدید، اما علم و آگاهی نسبت به آن ندارید، حق ندارید آن را بازنشر دهید. روز قیامت، چشم و گوش و زبان انسان بسته می‌شود و خداوند از ما سؤال می‌کند که چرا چیزی را بدون علم گفتیم یا منتشر کردیم.



امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نماز باران پرداخت و اظهار داشت: برخی اظهار ناامیدی می‌کنند و می‌گویند خشکسالی آمده و همه چیز تمام شده؛ در حالی که خشکسالی همیشه وجود داشته و در استان یزد نیز سابقه‌دار است. عمل و رفتار ما تأثیرگذار است و نیت و کار‌های ما در آسمان و زمین اثر دارد. خداوند ما را ناامید نکرده است و باید استغفار و توبه کنیم.



وی افزود: توبه یعنی بازگشت به سوی خدا. لازم است همه محلات، مساجد، هیئات و حتی در بیابان‌ها نماز باران برگزار شود و حرکتی جمعی برای طلب رحمت الهی شکل بگیرد تا خداوند عنایت خود را نازل کند.

