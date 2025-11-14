پخش زنده
تنیسور مازندرانی پارسا اشجاری قهرمان مسابقات سافت تنیس کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در چهارمین دوره مسابقات سافت تنیس قهرمانی کشور پارسا اشجاری تنیسور مازندرانی با غلبه بر امیر علی میر محمدی از تهران بر سکوی قهرمانی ایستاد. این رقابتها با حضور برترین تنیسورهای کشور در مجموعه ورزشی آسایش ساری برگزار شد.
درپایان این رقابتها پارسا اشجاری از مازندران، امیر علی میر محمدی از تهران و کیارش حمیدی از آذربایجان غربی به ترتیب در رتبههای اول تا سوم قرار گرفتند.
پنجمین دوره این مسابقات اواخر دی ماه در کیش برگزار میشود.
گزارش از ایوب رضوانی :