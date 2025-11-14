پخش زنده
امروز: -
برای نخستین بار در کشور عملیات سنگ زنی سیلندر یانکی در شرکت حریر خوزستان با بهره گیری از دانش بومی اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت حریر خوزستان گفت: سیلندر یانکی قلب تپنده شرکتهای کاغذ سازی میباشد که ۵ سال یک بار به دلیل کنترل کمی و کیفی تولید باید سنگ زنی شود.
ارسلان غمگین با اشاره به اینکه دقت سنگ زنی این دستگاه یک صدم میلی متر و بسیار حساس هست که تا پیش از این توسط شرکتهای ایتالیایی و آلمانی صورت میگرفت، ادامه داد: طی شش ماه گذشته برای انجام این عملیات در نهایت با رخ دادن جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شرکتهای خارجی از انجام تعمیرات امتناع کردند که با تلاش متخصصان جوان و بهره گیری از دانش بومی این مهم با موفقیت و بهتر ازمشابه خارجی انجام شد.
وی ادامه داد: عملیات سن زنگی سیلندر بانکی توسط متخصصان داخلی در مدت ۱۵ روز انجام شد که این در حالی میباشد که انجام این عملیات توسط شرکت خارجی در مدت سه ماه صورت میگرفت.
مدیر عامل شرکت حریر خوزستان گفت: همچنین با بهره گیری از دانش بومی که در انجام عملیات سنگ زنی سیلندر یانکی انجام شد موجب جلوگیری از خروج ۲۵۰ هزار دلار ارز از کشور شد.
شرکت حریر خوزستان اولین شرکت تولید کننده کاغذ تیشو که از خمیر ورجین باگاس نیشکر تهیه میشود و مواد اولیه تولید دستمال کاغذی و محصولات بهداشتی و سلولزی است در سال ۱۳۶۲ در شهرک صنعتی هفته تپه شوش تاسیس شد.