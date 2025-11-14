پخش زنده
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام کرد: ۷۰ درصد اعتبارات این معاونت به سمت اشتغالزایی هدایت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی، عبدالکریم حسینزاده شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان اشنویه اظهار کرد: اشتغالزایی از مهمترین مسائل کشور و از تأکیدات رهبر معظم انقلاب است.
وی با اشاره به عملکرد مطلوب بنیاد برکت و بنیاد علوی در این زمینه افزود: ۳۰ درصد باقیمانده اعتبارات نیز برای توسعه و تأمین زیرساختهای کشور اختصاص خواهد یافت.
معاون رئیسجمهور در ادامه گفت: در حال حاضر ساکنان حدود هشت هزار روستای کشور با خطراتی همچون سیل، زلزله و رانش زمین روبهرو هستند و همچنین تنش آبی بهعنوان یکی از چالشهای جدی کشور طی سالهای اخیر مطرح است.
حسینزاده با تأکید بر ضرورت بازنگری در طرحهای هادی و راههای روستایی، خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم با وجود مواجهه با مشکلات و بحرانهای کلان، با روحیه مسئولیتپذیری کار خود را آغاز کرده است و نباید هیچگونه کوتاهی در انجام وظایف صورت گیرد.
وی خطاب به مدیران دستگاههای اجرایی گفت: دولت چهاردهم به شما اعتماد کرده است، بنابراین باید بهصورت مستمر پیگیر حل مشکلات مردم باشید تا نتایج مطلوب حاصل شود.
در این جلسه، مسائل مربوط به دانشگاه پیام نور اشنویه، بیمارستان ابنسینا، طرحهای در دست احداث آموزشی و ورزشی و پروژههای آب و فاضلاب بررسی شد.
در جریان سفر معاون رئیسجمهور به شهرستان اشنویه، از طرحهای مختلفی از جمله نهضت ملی مسکن، مدرسه شبانهروزی اغبلاغ، تصفیهخانه آب شرب، بیمارستان اشنویه، سالن ورزشی و مدرسه خیرساز روستای سنگان بازدید به عمل آمد. همچنین طرح هادی روستای سردره افتتاح شد و نشستهایی با معتمدان، روحانیون و اقشار مختلف مردم برگزار گردید.