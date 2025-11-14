پخش زنده
امروز: -
ادارهکل هواشناسی آذربایجان غربی با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرد: سامانهای فعال از فردا (روز شنبه) وارد استان میشود و بارش برف و باران، کاهش شدید دما و وزش باد را در پی خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، ادارهکل هواشناسی آذربایجانغربی با صدو هشدار سطح نارنجی، از تشدید فعالیت سامانه بارشی و کاهش محسوس دما در سطح استان خبر داد.
بر اساس این هشدار، فعالیت سامانه از شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴ آغاز شده و تا اواخر وقت دوشنبه ۲۶ آبان ادامه خواهد داشت. در این مدت، بارش باران و برف، کولاک، لغزندگی جادهها، احتمال طغیان رودخانههای فصلی و کاهش دید افقی پیشبینی میشود. همچنین دمای هوا بین ۴ تا ۸ درجه کاهش خواهد یافت.
این سامانه کلیه مناطق استان بویژه جنوب غربی و ارتفاعات نوار غربی استان را تحت تأثیر قرار میدهد.
هواشناسی استان از شهروندان خواسته است از سفرهای غیرضروری به محورهای کوهستانی خودداری کرده و کشاورزان نیز اقدامات مراقبتی لازم را برای پیشگیری از خسارتهای احتمالی به محصولات و دامها انجام دهند.