پس از سالها توقف طرح گلزار شهدای سرخس، ۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی این گلزار اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار سرخس در نشست مشترک با صدیقه خدیوی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، اظهار کرد: یاد و نام شهیدان چراغ پرفروغ مسیر خدمت و امید در این دیار است و وظیفه ما است که با حفظ و بازسازی یادمان های شهدا، فرهنگ ایثار و شهادت را در بطن زندگی مردم زنده نگه داریم.
مجید بیکی با اشاره به اهمیت ساماندهی گلزار شهدا بیان کرد: با پیگیری های انجامشده، ۱۰ میلیارد ریال برای تکمیل طرح عمرانی گلزار شهدای سرخس اختصاص یافته است.
وی افزود: این طرح از سال ۱۳۸۴ به دلیل ناهماهنگی بین دستگاه های اجرایی نیمه کاره مانده بود و اکنون با همکاری و همدلی همه دستگاه ها، شاهد آغاز مرحله تکمیل آن خواهیم بود.
فرماندار سرخس همچنین گفت: در ماه های گذشته چندین المان شهری، دیوارنویسی های مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت و تابلوهای شهدا در نقاط مختلف شهر نصب شده است تا فضای عمومی شهر یادآور رشادت ها و ازخودگذشتگی های شهیدان باشد.
بیکی با اشاره به برگزاری یادواره ۱۳۸ شهید و ۵ شهید گمنام شهرستان افزود: برگزاری چنین مراسمی با حضور خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و مسئولان، فرصت تجدید میثاق با آرمان های شهیدان و بازخوانی روح معنویت در جامعه را فراهم می کند.
در پایان این سفر، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی به همراه فرماندار شهرستان سرخس و فرماندهان نظامی و انتظامی با خانواده های معظم شهید و ایثارگر دیدار و گفت و گو کردند.