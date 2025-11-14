پخش زنده
امروز: -
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به جایگاه اقتصاد هویتبنیان، صنایع دستی را ظرفیت مهم توسعه گردشگری تجربهمحور در کیش برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مریم جلالی، گفت: جزیره کیش میتواند بهترین محل عرضه و نمایش صنایع دستی ایران باشد.
او با بیان اینکه صنایع دستی، اقتصادی هویتبنیان است، افزود: کیش بهعنوان یک منطقه آزاد اقتصادی باید از این عنصر هویتی بهره مند شود و خوشبختانه ظرفیت آن در کیش وجود دارد.
جلالی خاطرنشان کرد: گردشگری و صنایع دستی دو بال اصلی توسعه صنایع خلاق هستند و هر هتل، بومگردی، رستوران، مرکز تفریحی یا محل تجاری که در کیش راهاندازی میشود، میتواند از صنایع دستی برای ارائه خدمات متمایز به گردشگران بهره ببرد، چراکه هر محصول صنایع دستی، قصه و روایت ویژهای همراه دارد.
او به رایزنی ها با سازمان منطقه آزاد کیش اشاره کرد و گفت: هدف ما این است که کیش، پنجرهای برای معرفی صنایع دستی سراسر ایران باشد و در این مسیر، هم در حوزه اقتصادی با تکمیل زنجیره ارزش، هم در حوزه فرهنگی و هم در روایتپردازی برای گردشگران، رویکردی جدید در حال شکلگیری است.
مریم جلالی با اشاره به اهمیت روایت در گردشگری تجربهمحور تصریح کرد: در دنیایی که قصه و تجربه، عامل اصلی جذب گردشگر است، صنایع دستی میتواند دستگیرهای تازه برای هویتبخشی به نشان تجاری کیش باشد؛ بهویژه در هفته کیش که نماد هویت جزیره کیش است.
او به ظرفیت گسترده صنایع دستی ایران در حوزههای نوین اشاره کرد و گفت: از پارکهای موضوعی و فرهنگی تا مبلمان شهری، صنایع دستی میتواند نقشآفرینی کند و هنرمندان کیش نیز با استعداد کمنظیر خود میتوانند در این مسیر پیشتاز باشند.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به ارائه تسهیلات جدید به متقاضیان، افزود: در تبصره ۱۵، تسهیلات بسیار خوبی برای اشتغال فعالان صنایع دستی در نظر گرفته شده است و بهره آن نسبت به سالهای گذشته بهطور قابلتوجهی کاهش یافته است.
جلالی گفت: تلاش شده صنایع دستی از یک فعالیت فردمحور به حوزهای تشکلی و مبتنی بر انجمنها تبدیل شود تا خوشههای صنعتی با حفظ اصالت بتوانند محیط کسبوکار را توسعه دهند.
او از تدوین سند زنجیره ارزش مدیریت جامع صنایع دستی هم خبر داد و گفت: این سند در کمیسیون فرهنگی دولت در حال بررسی است و میتواند به همافزایی و همگرایی بیشتر در حوزه صنایع دستی منجر شود. با توجه به تمرکز تصمیمگیری در مناطق آزاد، این حوزه میتواند در کیش نتایج بهتری داشته باشد.