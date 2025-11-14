به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از وزارت نیرو (پاون)، عظیم اعتمادی سرپرست شرکت برق حرارتی گفت: به دلیل استفاده از تجهیزات سرمایشی همواره در نیمه اول سال با پیک مصرف برق مواجه هستیم، در نیمه دوم موضوع برعکس است و با ورود سرما و استفاده از سیستم‌های گرمایشی پیک مصرف گاز را داریم که به همین دلیل در نیمه اول سال از ظرفیت حداکثری نیروگاه‎ها برای تولید برق و در نیمه دوم سال از ۵۰ تا ۶۰ درصد این ظرفیت استفاده می‌کنیم.

سرپرست شرکت برق حرارتی گفت: با توجه به برنامه‌ریزی خوبی که با وزارت نفت، مجلس و همه نهاد‌های مربوطه شکل گرفته و با توجه به روند استمرار تامین سوخت نیروگاهی، موجودی مخازن مناسب تری نسبت به سال گذشته داشته و بیش از ۹۱ درصد از مخازن سوخت نیروگاهی ما تکمیل است. برهمین اساس با ادامه این استمرار و روند در تامین سوخت امیدواریم تا مشکلی در تامین برق مشترکان در فصل زمستان نداشته باشیم.