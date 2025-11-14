پخش زنده
امروز: -
به گفته سرپرست شرکت برق حرارتی بیش از ۹۱ درصد از مخازن سوخت نیروگاهی ما تکمیل است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از وزارت نیرو (پاون)، عظیم اعتمادی سرپرست شرکت برق حرارتی گفت: به دلیل استفاده از تجهیزات سرمایشی همواره در نیمه اول سال با پیک مصرف برق مواجه هستیم، در نیمه دوم موضوع برعکس است و با ورود سرما و استفاده از سیستمهای گرمایشی پیک مصرف گاز را داریم که به همین دلیل در نیمه اول سال از ظرفیت حداکثری نیروگاهها برای تولید برق و در نیمه دوم سال از ۵۰ تا ۶۰ درصد این ظرفیت استفاده میکنیم.
سرپرست شرکت برق حرارتی گفت: با توجه به برنامهریزی خوبی که با وزارت نفت، مجلس و همه نهادهای مربوطه شکل گرفته و با توجه به روند استمرار تامین سوخت نیروگاهی، موجودی مخازن مناسب تری نسبت به سال گذشته داشته و بیش از ۹۱ درصد از مخازن سوخت نیروگاهی ما تکمیل است. برهمین اساس با ادامه این استمرار و روند در تامین سوخت امیدواریم تا مشکلی در تامین برق مشترکان در فصل زمستان نداشته باشیم.