پخش زنده
امروز: -
از دستگاه سنگ شکن برون اندامی امروز در بیمارستان مهرگان بهرهبرداری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکزکرمان،مسئول فنی بخش سنگ شکن بیمارستان مهرگان گفت: این دستگاه برای شکستن سنگ کلیه بیماران کاربرد دارد و از آنجایی که تعداد این دستگاهها در استان محدود است و یا مستهلک شده ، بهرهبرداری از آن کمک بسیار موثری به بیماران میکند.
دکتر کرمی افزود : در یک محدوده زمانی ، به دلیل نبود امکانات لازم ، بسیاری از بیماران کلیوی برای درمان به استانهای دیگر مراجعه میکردند.
وی از هزینه حدود ۳۵ هزار یورویی توسط سرمایهگذار بخش خصوصی برای وارد کردن این دستگاه به کشور خبر داد.
رئیس بیمارستان مهرگان نیز گفت: علاوه بر بهرهبرداری از دستگاه سنگ شکن برون اندامی در این ماه دستگاه ivl یا سنگ شکن داخل عروقی نیز در این بیمارستان به بهرهبرداری رسید که مشابه آن در جنوب شرق کشور وجود ندارد .
دکتر یوسفی افزود: وجود این دستگاه در بیمارستان مهرگان کرمان ، بیماران را از مراجعه به استانهای یزد و تهران برای درمان بینیاز میکند.