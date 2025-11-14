به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: حادثه گازگرفتگی هشت نفر از اهالی روستای خرق، حدود ساعت ۹ صبح امروز اعلام شد که برای امدادرسانی به مسمومان ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.

محمد علیشاهی با بیان این که مسمومیت با گاز منواکسید کربن به علت استفاده از ذغال برای گرمایش بوده است، عنوان کرد: همه مسمومان با گاز منواکسید کربن توسط کارشناسان فوریت های پزشکی به صورت سرپایی در محل درمان شدند.

منواکسیدکربن که با عنوان «قاتل خاموش» نیز از آن یاد می‌ شود ناشی از سوختن ناقص سوخت های فسیلی از جمله گاز طبیعی است. این گاز بی‌ رنگ، بی بو و بدون مزه و به شدت سمی و کشنده است و با حواس طبیعی انسان قابل تشخیص نیست.

مرکز اورژانس پیش‌ بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ۱۶۵ پایگاه عملیاتی شامل ۹۹ پایگاه شهری، ۶۶ پایگاه جاده‌ ای و یک پایگاه امداد هوایی، ۱۸۲ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۳۱ دستگاه موتورلانس و مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات با زیر پوشش داشتن ۱۵ شهرستان به صورت شبانه روزی و رایگان در حال ارائه خدمات فوریت‌ های پزشکی به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی است.