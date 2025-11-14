تکرار نماز باران راه نزول رحمت الهی و مقابله با خشکسالی
امام جمعه موقت قزوین با اشاره به بحران بیسابقه خشکسالی، بر ضرورت برگزاری مکرر نماز باران با حضور گسترده مردم تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
؛ حجت الاسلام سبحانی نیا در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین گناهان اجتماعی و آلودگیهای صنعتی را از عوامل بازدارنده نزول باران دانست.
امام جمعه موقت قزوین گفت: خشکسالی امروز پدیدهای جهانی است که ایران نیز با پیامدهای شدید آن مواجه شده است.
وی نماز باران را دعایی اجتماعی دانست و تأکید کرد این عبادت باید بهطور مداوم برگزار شود تا رحمت الهی شامل حال مردم گردد.
او با اشاره به برگزاری نماز باران در هفته گذشته، خواستار حضور گسترده مردم در مراسمهای آینده شد و افزود: نباید به شبهات توجه کرد؛ همه باید دعا کنیم تا باران نازل شود.
سبحانینیا همچنین برخی عوامل بازدارنده نزول باران را گناهان اجتماعی مانند گرانفروشی، کمفروشی، ربا، رشوه و بیحجابی دانست و در کنار آن به نقش آلودگیهای صنعتی و گرمایش زمین اشاره کرد.
وی در پایان بر ضرورت نهی از منکر و ایجاد پویشهای گسترده در شهرها تأکید کرد و گفت: اگر قدمی در این مسیر برداشته شود، خداوند برکت خواهد داد و جوانان نیز به واجبات الهی اهتمام بیشتری خواهند داشت.