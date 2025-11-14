با حضور فعالان فرهنگی ؛
گردهمایی دختران دهه هشتادی(ایل دخت) در یاسوج
به مناسبت ایام فاطمیه گردهمایی دختران دهه هشتادی تحت عنوان ایل دخت در یاسوج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مشاور رئیس ستاد مرکزی راهیان نور و عضو شورای مرکزی قرارگاه فرهنگی عمار در گردهمایی دختران دهه هشتادی در یاسوج با اشاره به اهمیت نقش دختران و زنان در تحولات اجتماعی و فرهنگی کشور گفت: دشمن بیشترین سرمایهگذاری را بر تخریب حال و هویت دختران انجام میدهد.
حسین یکتا با اشاره به اینکه جنگ امروز، جنگ بر علیه دختران است افزود: اگر مادران به رزمندگان اجازه رفتن به جبهه نمیدادند بسیاری از عملیاتها انجام نمیشد و امروز نیز همان نقش محوری زنان و دختران در جنگ شناختی و رسانهای ادامه دارد.
یکتا با اشاره به حضور فعالان قرارگاههای تحول اجتماعی در محلهها اضافه کرد: دشمن در تلاش برای بد حال کردن و کام تلخی دختران است و شما دختران فعال قرارگاه تحول اجتماعی باید با حضور خود در جمع آنهاحالشان را بهتر کنید که این همان جهاد تبیین است.
وی همچنین با اشاره به نقش نوجوانان دهه۸۰ و ۹۰ ادامه داد: این دو نسل طبق فرمایش رهبری انقلاب را به اوج میرساند و دشمن به همین دلیل در حال یارگیری از دلهاست و باید مراقب بود.
مشاور رئیس ستاد مرکزی راهیان نور و عضو شورای مرکزی قرارگاه فرهنگی عمار با بیان نمونههایی از خاطرات رزمندگان و خانوادههای شهدا بیان داشت: باید بر رفاقتهای صادقانه و مراقبه رفتاری و توجه قلبی به امام زمان توجه کرد و هر دلی که با یاد امام زمان گره بخورد اثرگذار میشود.
حسین یکتا در پایان سخنان خود خطاب به دختران دهه هشتادی حاضر در این گردهمایی گفت: این اشکها و نیتهای خالص شما سرمایه است هر جا بتوانید دلی را آرام و ارتباطی را به مسیر درست برگردانید در واقع در مسیر حضرت زهرا (س) و امام زمان (عج) حرکت کردید.
دبیر کانونهای خدمت رضوی در کهگیلویه و بویراحمد هم در این گردهمایی گفت: هدف اصلی این نشستها توانمندسازی گروههای مردمی و همراهی با دختران و نوجوانانی است که در قرارگاههای تحول اجتماعی برای مقابله با آسیبهای اجتماعی در محلات فعالیت میکنند.
ستار هدایت خواه افزود: دختران فعال قرارگاه تحول اجتماعی که تحت عنوان ایلدخت آموزش میبینند در این برنامهها نقش مهمی دارند و مهارتهای لازم برای کنشگری اجتماعی و فرهنگی را فرا میگیرند.
هدایت خواه اضافه کرد: این فعالان فرهنگی طی سه روز حضور در استان در نشستهای مختلف فرهنگی اجتماعی و آموزشی حضور خواهد داشت.
دبیر کانونهای خدمت رضوی اظهار امیدواری کرد که حضور مشاور رئیس ستاد مرکزی راهیان نور و عضو شورای مرکزی قرارگاه فرهنگی عمار موجب تقویت جریانهای مردمی و ارتقای فعالیتهای فرهنگی در سطح محلات است.